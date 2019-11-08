Пензенские инспекторы ищут очевидцев аварии на ул. Воронова

В Пензе рядом с домом №18А по улице Воронова произошла авария. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев.

По предварительным данным, 27 сентября в 14:45 столкнулись ВАЗ-217030 и Nissan Tiida. Обе машины получили повреждения.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД просят очевидцев позвонить по телефонам: 59-91-23, 8-999-261-88-77 или обратиться по адресу: г. Пенза ул. Бакунина 181 кабинет №16, пишет ИА «Пенза-Пресс».