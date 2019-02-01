Пензенские инспекторы ищут на дорогах пьяных водителей

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01 февраля 2019, 17:06Общество
В Пензенской области с 1 по 3 февраля проходят рейды по выявлению пьяных водителей.
Сотрудники УГИБДД останавливают машины, чтобы проверить водителей на наличие опьянения. Отмечено, что рейды помогают предотвратить ДТП по вине нетрезвых автолюбителей.
«Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — отметили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Также Госавтоинпекция просит пензенцев сообщать о фактах управления авто в нетрезвом виде по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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