12 апреля 2017, 12:33Общество

Пензенские инспекторы ищут машины с поломками

12 апреля сотрудники УГИБДД проведут в Пензенской области оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».

Целью профилактической акции является выявление на дорогах авто с техническими неисправностями или с нарушениями установленных требований, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств», — отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Общество
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