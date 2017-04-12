Пензенские инспекторы ищут машины с поломками

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12 апреля 2017, 12:33Общество
12 апреля сотрудники УГИБДД проведут в Пензенской области оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».
Целью профилактической акции является выявление на дорогах авто с техническими неисправностями или с нарушениями установленных требований, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств», — отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.
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