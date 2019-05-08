08 мая 2019, 09:31Общество

Пензенские инспекторы будут массово проверять мотоциклистов

8 мая в Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей мототранспортных средств.

Основной целью рейда является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов.

В пресс-службе управления ГИБДД России по Пензенской области напомнили, что водителю нужно быть внимательным на дороге и использовать средства защиты при движении на двухколесном транспорте, так как любая неисправность или оплошность при управлении может привести к непоправимым последствиям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 80

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-1149389/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ