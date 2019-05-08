Пензенские инспекторы будут массово проверять мотоциклистов

Основной целью рейда является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов.

В пресс-службе управления ГИБДД России по Пензенской области напомнили, что водителю нужно быть внимательным на дороге и использовать средства защиты при движении на двухколесном транспорте, так как любая неисправность или оплошность при управлении может привести к непоправимым последствиям, пишет ИА «Пенза-Пресс».