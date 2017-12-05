Пензенские инспекторы будут искать любителей ездить по «встречке»

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05 декабря 2017, 17:06Общество
6 декабря на территории Пензенской области пройдет операция «Встречная полоса».
Как отмечает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Пензенской области, выезд на встречную полосу часто является причиной аварий. Цель профилактической акции - снижение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
Согласно КоАП, выезд на полосу встречного движения грозит водителю штрафом - 5000 рублей или лишением права управления транспортными средствами от четырех до шести месяцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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