05 декабря 2017, 17:06Общество Пензенские инспекторы будут искать любителей ездить по «встречке» 6 декабря на территории Пензенской области пройдет операция «Встречная полоса».

Как отмечает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Пензенской области, выезд на встречную полосу часто является причиной аварий. Цель профилактической акции - снижение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Согласно КоАП, выезд на полосу встречного движения грозит водителю штрафом - 5000 рублей или лишением права управления транспортными средствами от четырех до шести месяцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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