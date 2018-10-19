Пензенские и калужские психологи договорились о сотрудничестве

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19 октября 2018, 17:39Общество
В Калуге прошла встреча по обмену опытом сопровождения несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие в ней приняли и пензенцы.
Как сообщает пресс-центр облправительства, в итоге фонд «Волонтеры детям» и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области договорились о заключении соглашения по сотрудничеству в сфере методического сопровождения и обмена лучшими практиками коррекционной работы с детьми с расстройствами аутического спектра.
В частности, планируется применить опыт работы представителей Калуги по сопровождению молодых мам - воспитанниц интернатных учреждений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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