Пензенские и калужские психологи договорились о сотрудничестве

В Калуге прошла встреча по обмену опытом сопровождения несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие в ней приняли и пензенцы.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в итоге фонд «Волонтеры детям» и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области договорились о заключении соглашения по сотрудничеству в сфере методического сопровождения и обмена лучшими практиками коррекционной работы с детьми с расстройствами аутического спектра.

В частности, планируется применить опыт работы представителей Калуги по сопровождению молодых мам - воспитанниц интернатных учреждений, пишет ИА «Пенза-Пресс».