04 октября 2017, 19:35Общество Пензенские храмы проверяют сотрудники МЧС Премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в «Правила противопожарного режима». Там впервые появился раздел, который называется «Объекты религиозного назначения». Помимо общеизвестных мер безопасности, в нем вводится регламент использования кадила, расположения источников открытого огня и хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

Часовня святителя Пантелеймона в Заречном полыхала в декабре 2016 года. Пожарные пытались спасти деревянную постройку, однако огонь практически полностью уничтожил храм. Позже специалисты назвали причину происшествия - неисправность электропроводки.

Однако возгорание в церкви может произойти и от обычной свечи, уверены специалисты. Постановлением правительства России утверждены изменения в «Правила противопожарного режима». Там появился раздел «Объекты религиозного назначения».

В документе прописаны все нюансы, к примеру, разожженные кадила во время проведения богослужения необходимо будет ставить только на негорючее основание. Также правила запрещают подносить его ближе полуметра к людям и легковоспламеняющимся предметам интерьера. В алтаре должен находиться огнетушитель. А запас горючих жидкостей для проведения обрядов ограничили 20 литрами.

В пензенской епархии документ тщательно изучили и не обнаружили для себя ничего нового. По словам священнослужителей, все эти правила соблюдали и прежде.

«Если сравнить наше время и 100-150 лет назад - тогда это было обычное дело, когда храмы выгорали целыми деревнями, селами. Мы стараемся застраховать имущество. У каждого подсвечника стоит человек, который следит за этим. Есть огнетушители в храме, все оборудовано, как положено, и сигнализация есть», - рассказал и.о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

Пензенские храмы проверяют и сотрудники МЧС. Профилактические проверки как правило, устраивают в канун больших церковных праздников. Теперь инспекторы будут контролировать и то, в какой таре хранятся горючие жидкости, как установлены подсвечники и светильники, в которых используется открытый огонь, и даже где располагаются вешалки для одежды прихожан.

«При проведении надзорных мероприятий сотрудники органов Госпожнадзора будут обращать внимание в том числе и на соблюдение требований пожарной безопасности, которые введены в действие данным нормативным документом», - сказал врио заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

За последние семь лет в Пензенском регионе произошло пять возгораний в религиозных организациях. Причинами пожаров были нарушения правил монтажа электропроводки, поджог, неосторожное обращение с огнем и разбушевавшаяся стихия. Так, от удара молнии в 2012-м вспыхнул, как спичка и сгорел дотла Космо-Дамиановский храм в Сосновоборском районе.

Общество

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