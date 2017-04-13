Пензенские храмы посетили сотрудники МЧС

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13 апреля 2017, 19:09Общество
В преддверии одного из самых больших православных праздников - Пасхи - сотрудники МЧС посетили храмы Пензенской области.
Сделано это, чтобы проверить, соблюдаются ли в церквях требования пожарной безопасности.
Сотрудники Госпожнадзора проверяют не только наличие средств пожаротушения. Инспекторы также проводят обследование автоматической пожарной сигнализации, эвакуационных выходов и прилегающей территории, чтобы в случае возникновения пожара спецтехника смогла беспрепятственно подъехать к храму.
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