13 апреля 2017, 19:09Общество Пензенские храмы посетили сотрудники МЧС В преддверии одного из самых больших православных праздников - Пасхи - сотрудники МЧС посетили храмы Пензенской области.

Сделано это, чтобы проверить, соблюдаются ли в церквях требования пожарной безопасности.

Сотрудники Госпожнадзора проверяют не только наличие средств пожаротушения. Инспекторы также проводят обследование автоматической пожарной сигнализации, эвакуационных выходов и прилегающей территории, чтобы в случае возникновения пожара спецтехника смогла беспрепятственно подъехать к храму.

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