15 июня 2017, 15:04Общество

Пензенские хористы поедут на День Республики в Чувашию

Юные пензенские хористы приглашены на торжества в честь Дня Республики (0+) в Чувашию, которые пройдут 21-24 июня в Чебоксарах.

Девять учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, участники Сводного хора России, выступят с концертной программой. Они исполнят произведения русской и советской хоровой классики, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает руководитель делегации Людмила Жулева, подобные мероприятия содействуют популяризации Всероссийского хорового движения.

Общество
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Источник фотографии: фото Андрея Романова
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