Пензенские хористы поедут на День Республики в Чувашию

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15 июня 2017, 15:04Общество
Юные пензенские хористы приглашены на торжества в честь Дня Республики (0+) в Чувашию, которые пройдут 21-24 июня в Чебоксарах.
Девять учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, участники Сводного хора России, выступят с концертной программой. Они исполнят произведения русской и советской хоровой классики, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает руководитель делегации Людмила Жулева, подобные мероприятия содействуют популяризации Всероссийского хорового движения.
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