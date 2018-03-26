Пензенские хореографические коллективы рассказали о жизни через танец

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26 марта 2018, 19:31Культура
В Пензе состоялся городской фестиваль танцев «Перекресток надежд». В 2018 году он прошел в 15 раз и собрал почти 50 коллективов. В течение двух дней в центре хореографического искусства они показывали мастерство и доказывали, что танец - это не просто красивые движения.
Танец - это способ рассказать о чувствах и всей жизни, в этом точно уверены участники городского хореографического фестиваля «Перекрестки надежд».
«Мы танцуем постановку Лермонтова, солистка должна передать рвение белого паруса, а мы, как противоборствующая ей сила - волны», - рассказали участники хореографического коллектива «Изюминка».
Участники этого ансамбля были одними из самых юных на фестивале. В течение двух дней на сцене центра хореографического искусства показывали не просто танцевальные номера, а настоящие театральные постановки.
«Уникальность фестиваля - в том, что каждый год задаются определенные темы для разных жанров. Например, в 2018-м - театр и «Край родной», поскольку Пензе исполняется 355 лет», - рассказал организатор городского хореографического фестиваля «Перекресток надежд» Валерий Ануфриев.
В 2018 году городской фестиваль собрал 47 коллективов, семь - из области. Свое мастерство показали более 1000 танцоров в возрасте от 5 до 20 лет. Победителей определили в каждой возрастной категории, а также в каждом жанре: эстрадный, народный, бальный, классический и современный танец. Коллективы старались сделать номера запоминающимися. Некоторые для этого даже отказались от музыкального сопровождения.
С номерами, которые жюри признало лучшими, коллективы снова выступят на сцене совсем скоро. 21 апреля финалисты танцевального конкурса примут участие в гала-концерте (0+).
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