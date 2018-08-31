Пензенские хоккеисты одержали победу над «Нефтяником»

После завершения основного времени матча счет был равным – 3:3, и команды сразились в серии буллитов. Пензенцам удалось реализовать на одну попытку больше, и «Дизель» победил со счетом 4:3.

В настоящее время в рамках турнира сыграно два матча. Следующим соперником «Дизеля» станет пермский «Молот-Прикамье» (0+). Команды встретятся 31 августа в 13.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».