Пензенские хоккеисты готовятся к финалу НМХЛ

Пензенский «Дизелист» готовится к финальным матчам западной конференции среди команд первенства национальной молодежной хоккейной лиги (0+). В соперниках - ярославский «Локо-Юниор». На кону - путевка в финал «Кубка регионов». Серия стартует в эти выходные в «Дизель-Арене» и продлится до трех побед одного из клубов.

В финальной серии западной конференции сойдутся пензенский «Дизелист» и ярославский «Локо-Юниор». К домашним поединкам дружина Алексея Ваулина готовится с максимальной самоотдачей. Хоккеисты отрабатывают броски, выполняют упражнения на выносливость.

«Ребята молодцы. Прошли в финал за счет силы духа, коллективизма и выполнения поставленных задач», - отметил главный тренер ХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

«Будут очень принципиальные игры. Тем более мотивация огромная у обеих команд. Потому что ранее были очень упорные матчи с Ярославлем. Безусловно, и мы, и они будем стараться. Все ребята заряжены максимально, настрой запредельный, работаем, готовимся», - сказал нападающий ХК «Дизелист» Наиль Кантеев.

«У них ребята молодые, юркие, очень быстрые, скоростные. Это сильная сторона. И, конечно, очень организованная команда. Мы давно готовимся, разрабатываем тактику, обсуждаем соперника, смотрим видео, ищем слабые места. Настроены на выход в финал Кубка», - рассказал капитан ХК «Дизелист» Антон Антонов.

«Дизелисту» нужно обыграть соперников трижды. В случае успеха в главной серии турнира они встретятся с лучшей командой восточной конференции. Там за путевку в финале сразятся нефтекамский «Батыр» и «Красноярские рыси». Впрочем, пока команда думает лишь о ближайших матчах.

Финальная серия западной конференции стартует в «Дизель-Арене» 31 марта (0+), второй матч пройдет 1-го апреля (0+). Начало обеих встреч - в 13.00.