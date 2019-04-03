Пензенские хоккеисты борются за Кубок надежды

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03 апреля 2019, 19:46Спорт
В Пензе продолжается борьба за Кубок надежды (0+). Соревнования по хоккею проходят на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».
Традиционный детский турнир проводится среди команд, занявших вторые и третьи места в группах всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба».
«Турнир дает стимул к дальнейшему развитию спортсменов, игроков, чтобы им было к чему стремиться. Кубок дает почувствовать, что они тоже могут взять призовые места», - сказал тренер-преподаватель по хоккею из Сердобска Алексей Уклеин.
В соревнованиях участвуют команды из Сердобска, Наровчата и Нижнего Ломова. Возрастные категории спортсменов - от 10 до 15 лет. Финальные матчи пройдут 5 апреля (0+). Призеры соревнований получат медали, грамоты и ценные подарки.
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