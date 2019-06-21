Пензенские ходоки приняли участие в оздоровительной акции

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 июня 2019, 19:36Спорт
«Парковая зона - территория здоровья». Под таким названием в Комсомольском парке Пензы прошла акция с участием медицинских работников. Любой желающий мог прямо на улице пройти экспресс-обследование и узнать о факторах риска, которые приводят к развитию хронических и инфекционных заболеваний. Горожан ждали сразу на нескольких площадках. Так, на одной из них детям в игровой форме рассказали о преимуществах активного и здорового образа жизни.
Небольшая разминка под музыку на свежем воздухе - польза и для здоровья, и для настроения. В ритме танца двигались и дети, и представительницы почтенного возраста - участницы группы по скандинавской ходьбе. Они решили показать юному поколению, что возраст спорту не помеха.
«11 лет занимаюсь скандинавской ходьбой, также хожу в бассейн, так что всем пенсионерам желаю дома не сидеть, а быть шустрыми, чтобы было здоровье - это самое главное», - рассказала участница группы по скандинавской ходьбе Лидия Зиновьева.
Посетители Комсомольского парка смогли поучаствовать в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Им также показали несколько упражнений для мышц и научили основам дыхательной гимнастики. Занятие провел основоположник этого вида спорта в регионе Виктор Полюхин.
«У нас скандинавская ходьба по пензенски, она разделена на несколько направлений: для людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания, нарушение мозгового кровообращения, опорно-двигательного аппарата, детская скандинавская ходьба. Занятия проходят на свежем воздухе», - сказал он.
Пензенская группа по скандинавской ходьбе приняла участие в оздоровительной акции. Ее уже четвертый год проводит областной центр медицинской профилактики. На основной площадке под открытым небом врачи мерили пациентам давление, проверяли кровь на насыщенность кислородом, наличие сахара и холестерина. По результатам анализов каждый получал рекомендации специалиста.
«Я в восторге. Даже настроение поднялось. Проверила кровь и измерила давление», - рассказала жительница Пензы Тамара Васина.
Главная цель такой акции - популяризация ходьбы. Ведь это самый легкий и доступный метод профилактики многих болезней.
«На сегодняшний день у нас достаточно лиц с повышенной массой тела и ожирением, среди которых - не только пожилые люди, но и 30-летние, и даже дети, поэтому ожирение - достаточно актуальная проблема. Все связано с тем, что люди мало двигаются, развивается гиподинамия, а с ней инфекционные заболевания, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет», - сказала заведующая отделением Пензенского областного Центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.
Специалисты отмечают, число жителей региона, которые занимаются активным образом жизни и регулярно проходят обследования, растет. Согласно статистике, по результатам анализов и опросов, к концу 2019 года спортсменов-любителей в регионе будет на 20% больше, чем в 2018-м.
21 июня 2019, 19:48В пензенском управлении ФСИН почтили память Александра Сергеева
21 июня 2019, 19:46Земля из Кузнецка станет частью комплекса Министерства обороны РФ
21 июня 2019, 19:46Начинающие пензенские фермеры получили гранты на 260 миллионов рублей
21 июня 2019, 19:41В Пензенской области увеличат зарплату учителям малочисленных школ
21 июня 2019, 19:36Пензенские ходоки приняли участие в оздоровительной акции
21 июня 2019, 19:28Пожар в Константиновке охватил около двух гектаров поля
21 июня 2019, 19:23В пензенском филиале академии имени Хрулева состоялся выпуск курсантов
21 июня 2019, 19:19Пензенцев приглашают на выставку «Петр I и его город Санкт-Петербург»