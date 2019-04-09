Пензенские хирурги прооперировали ребенка с серьезной патологией сердца

Пензенские кардиохирурги подарили шанс на счастливое детство пятилетнему Диме Соловьеву из Волгограда. Мальчик родился с серьезной сердечной патологией и был буквально обречен. В пензенский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии он прибыл уже в критическом состоянии.

Долгие месяцы непростых испытаний и пугающей неизвестности теперь позади. В жизни юного Димы наступил новый этап. Сейчас мальчик вместе с мамой строит смелые планы. Вернувшись домой, хотят записаться в секцию по футболу. Хотя еще пару дней назад о какой-либо активности можно было и не мечтать. Мальчик родился с сердечной патологией. У него был стеноз аортального клапана.

«Это обнаружилось еще во время беременности. Говорили, что ничего серьезного, но с течением времени, все переросло в проблему. Он очень шустрый, сердце перестало срабатывать, ребенок начал быстро утомляться, даже есть перестал», - рассказала мама Димы Екатерина Соловьева.

Болезнь стремительно прогрессировала. В пензенский Федеральный сердечно-сосудистый центр мальчика привезли, когда его состояние было близким к критическому. Его сердце увеличилось в размерах, и дальнейшее промедление могло бы стоить жизни.

Решить проблему мог бы механический протез, но его могут установить только взрослым пациентам. Пензенский кардиохирург Алексей Черногривов принял неординарное решение - провести операцию с помощью живых тканей. Ранее такой метод не применялся для лечения детей.

«Подобных операций в стране и в мире - единицы. Мы рассчитали размер створок до хирургического вмешательства, как у взрослых пациентов», - сказал он.

Результат превзошел все ожидания. Операция прошла успешно и без осложнений. Сейчас Дима вместе с мамой готовится к выписке и мечтает поскорее встретиться с родными.