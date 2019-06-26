Пензенские хирурги пришили ребенку палец

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26 июня 2019, 19:07Политика
Специалисты городской клинической больницы № 6 провели уникальную операцию. Хирурги смогли вернуть 14-летнему мальчику большой палец левой руки, которого подросток лишился из-за несчастного случая.
Сейчас Ислям Пятаев вспоминает о случившимся с улыбкой. В тот роковой день, в начале июня, он закрывал ворота гаража. Поторопился и не удержал массивную металлическую створку. Та со всего размаху ударила по левой руке и срезала большой палец.
«Выходил из гаража, хотел закрыть дверь, а палец остался, прищемил», - рассказал он.
Сначала мальчика привезли в местное медучреждение. Там приняли решение о госпитализации в областной центр, где на базе городской клинической больницы №6 имени Захарьина провели сложную восьмичасовую операцию. Ее успех зависел от нескольких факторов. Главный из них - правильная транспортировка отсеченного пальца. Его важно было завернуть в чистую ткань, положить в пакет, а затем в еще один, но уже со льдом и в кратчайшие сроки доставить в медучреждение. Специалистам предстояла ювелирная работа по сшиванию.
«Любая микрохирургическая реплантация сложна, потому что связана с тем, что в большинстве ситуаций она проходит в вечернее или ночное время, такова статистика, и приходится делать шов сосудов диаметром миллиметр, не меньше, а у мальчика они очень мелкие», - прокомментировал заведующий отделением травматологии №2 клинической больницы №6 имени Захарьина.
Сейчас мальчик готовится к выписке. Процесс восстановления, по прогнозам специалистов, займет около полугода.
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