Пензенские гробовщики поедут в Питер налаживать связи

С 25 по 27 сентября делегация пензенских бизнесменов поедет в Санкт-Петербург. Среди предпринимателей – представители мебельного производства, рынка ритуальных услуг, строительной отрасли.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Пензенской области, бизнесмены намерены наладить двустороннее сотрудничество по продвижению продукции. Во время бизнес-миссии они будут презентовать свою продукцию и услуги питерским предпринимателям, а также искать потенциальных дилеров в сфере гальванического производства, ритуальных услуг, мебельном и строительном производстве, в машиностроении.

Об условиях участия в поездке можно узнать в Торгово-промышленной палате, пишет ИА «Пенза-Пресс».