Пензенские гробовщики поедут в Питер налаживать связи

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19 сентября 2018, 17:08Бизнес
С 25 по 27 сентября делегация пензенских бизнесменов поедет в Санкт-Петербург. Среди предпринимателей – представители мебельного производства, рынка ритуальных услуг, строительной отрасли.
Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Пензенской области, бизнесмены намерены наладить двустороннее сотрудничество по продвижению продукции. Во время бизнес-миссии они будут презентовать свою продукцию и услуги питерским предпринимателям, а также искать потенциальных дилеров в сфере гальванического производства, ритуальных услуг, мебельном и строительном производстве, в машиностроении.
Об условиях участия в поездке можно узнать в Торгово-промышленной палате, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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