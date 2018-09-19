19 сентября 2018, 17:08Бизнес

Пензенские гробовщики поедут в Питер налаживать связи

С 25 по 27 сентября делегация пензенских бизнесменов поедет в Санкт-Петербург. Среди предпринимателей – представители мебельного производства, рынка ритуальных услуг, строительной отрасли.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Пензенской области, бизнесмены намерены наладить двустороннее сотрудничество по продвижению продукции. Во время бизнес-миссии они будут презентовать свою продукцию и услуги питерским предпринимателям, а также искать потенциальных дилеров в сфере гальванического производства, ритуальных услуг, мебельном и строительном производстве, в машиностроении.

Об условиях участия в поездке можно узнать в Торгово-промышленной палате, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнес
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-980061/
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