Пензенские госслужащие продемонстрировали свои спортивные таланты

«Вижу, что каждый год участников и болельщиков спартакиады становится все больше и больше. Это спортивный праздник, мы проводим его для того, чтобы популяризировать физическую культуру и спорт в нашем регионе. Именно государственные служащие и члены правительства должны показывать пример сохранения здорового образа жизни. Это очень здорово», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Спартакиада проводится пятый год. На этот раз участниками стали 400 госслужащих в составе 26 команд. Пришедшие соревновались в 11 дисциплинах. На первом этапе состязания прошли в настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, шашках, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, плавании, волейболе и уличном баскетболе, а вот в лыжных гонках лучших смогут определить только на последующих, зимних этапах спартакиады (0+).