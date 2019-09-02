Пензенские госслужащие продемонстрировали свои спортивные таланты

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02 сентября 2019, 19:49Спорт
На стартовых дорожках - пензенские чиновники. В училище олимпийского резерва состоялся один из этапов спартакиады госслужащих, которая проходит в течение года.
«Вижу, что каждый год участников и болельщиков спартакиады становится все больше и больше. Это спортивный праздник, мы проводим его для того, чтобы популяризировать физическую культуру и спорт в нашем регионе. Именно государственные служащие и члены правительства должны показывать пример сохранения здорового образа жизни. Это очень здорово», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Спартакиада проводится пятый год. На этот раз участниками стали 400 госслужащих в составе 26 команд. Пришедшие соревновались в 11 дисциплинах. На первом этапе состязания прошли в настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, шашках, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, плавании, волейболе и уличном баскетболе, а вот в лыжных гонках лучших смогут определить только на последующих, зимних этапах спартакиады (0+).
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