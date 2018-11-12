Пензенские гонщики подвели итоги сезона

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 ноября 2018, 19:49Спорт
Рев моторов и пыль гоночных трасс для них на время остались в стороне. Федерация автомобильного спорта Пензенской области подвела итоги прошедшего сезона и наградила лучших спортсменов. Кроме того, представители федерации поделились планами на следующий соревновательный год.
Для пензенских гонщиков завершен соревновательный сезон. С каждым годом все больше наших спортсменов выходит на всероссийский уровень. В 2018 они участвовали в международном турнире по трофи-рейду в Ладоге, выступали на открытом чемпионате Казани и других соревнованиях. Поздравить коллег с финишем сезона приехал победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Алексей Басов.
«Выступал как-то на автодроме «Вираж», там замечательно. Автоспорт развивается, и нельзя на этом останавливаться», - сказал он.
В 2018 году федерация автомобильного спорта Пензенской области провела соревнования в нескольких дисциплинах. Среди них - трофи-рейд, дрэг-рейсинг, автомногоборье, кросс и зимний трек. Отметились в 2018 году не только гонщики. Пензенские судьи получили право работать на этапе «Формулы-1», который прошел в Сочи.
«Это был достаточно удачный год. Надо продолжать развивать и привлекать новых организаторов для проведения соревнований. Недавно общались по поводу мероприятия с участием ралли третьей категории, а также зимнего трека в 2019 году», - рассказал президент федерации автомобильного спорт Пензенской области Александр Цыганов.
Экипажи, занявшие призовые места, по итогам соревнований под эгидой федерации автоспорта Пензенской области наградили медалями и дипломами. Победителям турниров также вручили чемпионские кубки и денежные призы.
12 ноября 2018, 19:52Пензенские архивисты почтили память бывшего директора госархива
12 ноября 2018, 19:49Пензенские гонщики подвели итоги сезона
12 ноября 2018, 19:47В народном голосовании за имя пензенскому аэропорту лидирует Лермонтов
12 ноября 2018, 19:44Сборная правительства Пензенской области обыграла российских журналистов
12 ноября 2018, 19:42Во всех районах Пензенской области создадут маневренный фонд
12 ноября 2018, 19:18На роллердроме в Пензе прошел косплей-фестиваль SURCON
12 ноября 2018, 19:12Михалков представил в Пензе спектакль «Метаморфозы 3: Враги»
12 ноября 2018, 19:03Пензенцы написали географический диктант