Пензенские гимназисты присоединились к акции «Дети вместо цветов»

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23 сентября 2019, 19:02Образование
«Дети вместо цветов» - это благотворительная акция, которую пять лет назад придумала учительница одного из московских лицеев, она получила поддержку и в Пензенском регионе. Так, воспитанники сразу нескольких образовательных учреждений в День знаний вместо многочисленных букетов своим классным руководителям решили пожертвовать средства нуждающимся.
В 5 «Б» гимназии №13 принято совершать добрые дела. Школьники вместе с родителями являются активными участниками различных благотворительных акций. Стараются оказывать помощь всем нуждающимся: тяжелобольным детям, пенсионерам и животным.
Гимназисты стали активными участниками акции «Дети вместо цветов». Ее суть заключается в том, что в День знаний учителям вместо нескольких десятков букетов дарят только один общий от класса, а на сэкономленные средства покупают бытовую химию, игрушки и направляют в благотворительные фонды.
«На это тратится много цветов и денег. Купленные букеты потом стоят в ведрах, затем выбрасываются. А эти средства можно было потратить на помощь нуждающимся», - отметила председатель родительского комитета Екатерина Елизарова.
Участники акции отмечают, что такой своеобразный флешмоб не отменяет традицию дарить цветы педагогам, а добавляет ей новый смысл. Никаких конкретных сумм взносов нет, важна любая посильная помощь.
«На учете в благотворительном фонде «Покров» сейчас состоят порядка 100 многодетных малообеспеченных семей. В каждой из них воспитывается от трех и более детей. Отсюда можно сделать вывод, скольким ребятам в подобных акциях нужна помощь», - рассказала заместитель директора благотворительного фонда «Покров» Анна Селезнева.
В гимназии задумываются над тем, чтобы устраивать акцию несколько раз в год. Это позволило бы помочь большему числу нуждающихся.
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