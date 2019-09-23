Пензенские гимназисты присоединились к акции «Дети вместо цветов»

«Дети вместо цветов» - это благотворительная акция, которую пять лет назад придумала учительница одного из московских лицеев, она получила поддержку и в Пензенском регионе. Так, воспитанники сразу нескольких образовательных учреждений в День знаний вместо многочисленных букетов своим классным руководителям решили пожертвовать средства нуждающимся.

В 5 «Б» гимназии №13 принято совершать добрые дела. Школьники вместе с родителями являются активными участниками различных благотворительных акций. Стараются оказывать помощь всем нуждающимся: тяжелобольным детям, пенсионерам и животным.

Гимназисты стали активными участниками акции «Дети вместо цветов». Ее суть заключается в том, что в День знаний учителям вместо нескольких десятков букетов дарят только один общий от класса, а на сэкономленные средства покупают бытовую химию, игрушки и направляют в благотворительные фонды.

«На это тратится много цветов и денег. Купленные букеты потом стоят в ведрах, затем выбрасываются. А эти средства можно было потратить на помощь нуждающимся», - отметила председатель родительского комитета Екатерина Елизарова.

Участники акции отмечают, что такой своеобразный флешмоб не отменяет традицию дарить цветы педагогам, а добавляет ей новый смысл. Никаких конкретных сумм взносов нет, важна любая посильная помощь.

«На учете в благотворительном фонде «Покров» сейчас состоят порядка 100 многодетных малообеспеченных семей. В каждой из них воспитывается от трех и более детей. Отсюда можно сделать вывод, скольким ребятам в подобных акциях нужна помощь», - рассказала заместитель директора благотворительного фонда «Покров» Анна Селезнева.

В гимназии задумываются над тем, чтобы устраивать акцию несколько раз в год. Это позволило бы помочь большему числу нуждающихся.