Пензенские гимнасты завоевали первые медали на чемпионате РФ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 апреля 2018, 17:58Спорт
В Казани стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике (0+), в котором принимают участие пензенские спортсмены.
В составе команды Приволжского Федерального округа бронзовые медали завоевали Денис Аблязин и Ильдар Юскаев. Вместе с ними в команде выступали Александр Чичеров из республики Татарстан, Валентин Стариков из Самарской области, Артем Плешкин из республики Мордовия и Давид Белявский, выступающий за республику Удмуртия, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Первое место заняли гимнасты команды «Москва-1», на втором месте команда Центрального федерального округа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 апреля 2018, 19:51В Пензе к «Бессмертному полку» присоединятся музыканты
19 апреля 2018, 19:48Госдолг Пензенской области удалось за год сократить на 983 млн руб
19 апреля 2018, 19:46Пензенский «Дизелист» выиграл Кубок регионов НМХЛ
19 апреля 2018, 19:41В Колышлейском районе спустя почти 50 лет отремонтируют больницу
19 апреля 2018, 19:38В Пензенской области за неделю задержали более 50 мотоциклистов
19 апреля 2018, 19:31В Пензе назвали дату второго пика паводка
19 апреля 2018, 19:28В Пензе определили участников сборной по боксу для участия в Универсиаде
19 апреля 2018, 19:19Пензенцев приглашают на «Библионочь-2018»