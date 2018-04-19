19 апреля 2018, 17:58Спорт

Пензенские гимнасты завоевали первые медали на чемпионате РФ

В Казани стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике (0+), в котором принимают участие пензенские спортсмены.

В составе команды Приволжского Федерального округа бронзовые медали завоевали Денис Аблязин и Ильдар Юскаев. Вместе с ними в команде выступали Александр Чичеров из республики Татарстан, Валентин Стариков из Самарской области, Артем Плешкин из республики Мордовия и Давид Белявский, выступающий за республику Удмуртия, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Первое место заняли гимнасты команды «Москва-1», на втором месте команда Центрального федерального округа, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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