Пензенские гимнасты завоевали медали на международном турнире

В Москве завершился юбилейный международный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. Пензенским гимнастам удалось завоевать медали этого турнира.

Так, выступая по программе мастеров спорта, пензячка Наталья Капитонова одержала победу в вольных упражнениях и завоевала «бронзу» на брусьях. Серебряную медаль она получила вместе с Нелли Ауди. Девушки представляли команду «Россия-Динамо».

Также первое место за упражнения на перекладине по программе кандидатов в мастера спорта получил пензенский спортсмен Валентин Бесхмельницын.

Командное первенство выиграли гимнастки из России, опередив соперниц из Китая, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».