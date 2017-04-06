06 апреля 2017, 19:04Спорт Пензенцев призывают заниматься спортом, а не употреблять наркотики В Пензенской области продолжается акция «Сурский край - без наркотиков!». Прежде всего, она направлена на профилактику наркомании среди молодежи. Специалисты уверены, главное - дать понять подрастающему поколению, что в жизни есть масса других увлекательных занятий, к примеру, спортивная гимнастика. Первенство страны по этому виду спорта сейчас как раз принимает регион.

Наиль Гульмаяров и Олег Ступкин - фавориты первенства России по спортивной гимнастике, которое проходит в Пензе. За могучими плечами юных атлетов - уже десятки престижных турниров и годы упорных тренировок. Спорт стал для них главным увлечением в жизни.



«Я пришел для укрепления здоровья, увлекся и начал этим заниматься профессионально. Почти все свое свободное время я отдаю спорту», - сказал кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Олег Ступкин.

Заветная мечта атлетов - участие в Олимпийских играх. Для них занятия спортом стали образом жизни, но есть и те, кто выбирает другой путь – в никуда. До 17 апреля в Пензенской области проходит акция «Сурский край - без наркотиков!». В ее рамках проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.



«Главное - не упускать, создать интересы, и чтобы они могли доступно чем-то заниматься, чтобы, например, проводились соревнования, как у нас», - отметил президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

О фактах распространения, хранения и употребления наркотических средств жителей Пензы и области просят сообщать по круглосуточному телефону доверия: 523-523. Анонимность гарантируется.

Спорт

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