Пензенские гимнасты вошли в состав сборной страны

Девять пензенских спортсменов включили в состав сборных России по спортивной гимнастике.

Министерство спорта РФ опубликовало списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации. В списках по спортивной гимнастике числятся 107 человек, среди них - девять гимнастов, представляющих Пензенскую область, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В основной состав вошли Денис Аблязин и Алия Мустафина. Григорий Климентьев попал в резерв основного состава. Артем Козлов, Валентин Бесхмельницын, Евгений Пашкин и Ангелина Косынкина – в молодежный состав. В юношеском составе числятся Владислав Лукьянов и Иван Шкуров, пишет ИА «Пенза-Пресс».