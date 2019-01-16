Пензенские гимнасты вошли в состав сборной страны

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16 января 2019, 12:04Спорт
Девять пензенских спортсменов включили в состав сборных России по спортивной гимнастике.
Министерство спорта РФ опубликовало списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации. В списках по спортивной гимнастике числятся 107 человек, среди них - девять гимнастов, представляющих Пензенскую область, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
В основной состав вошли Денис Аблязин и Алия Мустафина. Григорий Климентьев попал в резерв основного состава. Артем Козлов, Валентин Бесхмельницын, Евгений Пашкин и Ангелина Косынкина – в молодежный состав. В юношеском составе числятся Владислав Лукьянов и Иван Шкуров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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