Пензенские гимнасты стали победителями первенства России

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20 ноября 2017, 16:04Спорт
В Пензе во дворце спорта «Буртасы» прошло первенство России по спортивной гимнастике среди юношей 11-13 лет.
Пензенский спортсмен, выступающий по программе первого разряда, выиграл золотую медаль в опорных прыжках. Еще один гимнаст из Пензы, выступающий по программе второго разряда, завоевал две бронзовые награды: в опорном прыжке и упражнении на перекладине, сообщает пресс-центр облправительства.
Всего в соревнованиях приняли участие 95 спортсменов из 25 субъектов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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