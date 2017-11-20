20 ноября 2017, 16:04Спорт Пензенские гимнасты стали победителями первенства России В Пензе во дворце спорта «Буртасы» прошло первенство России по спортивной гимнастике среди юношей 11-13 лет.

Пензенский спортсмен, выступающий по программе первого разряда, выиграл золотую медаль в опорных прыжках. Еще один гимнаст из Пензы, выступающий по программе второго разряда, завоевал две бронзовые награды: в опорном прыжке и упражнении на перекладине, сообщает пресс-центр облправительства.

Всего в соревнованиях приняли участие 95 спортсменов из 25 субъектов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

просмотров 100

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: