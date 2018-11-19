19 ноября 2018, 15:37Спорт

Пензенские гимнасты стали первыми на всероссийских соревнованиях

Воспитанники пензенской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой приняли участие во всероссийских соревнованиях.

Всего за победу в турнире боролись воспитанники из 18 спортивных школ страны, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам соревнований в командном первенстве пензенцам удалось завоевать золотую медаль, одержав победу над спортсменами из Казани и Обнинска. Помимо этого, ребята взяли несколько медалей в личных зачетах, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/sport/120755/

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