Пензенские гимнасты стали первыми на всероссийских соревнованиях

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19 ноября 2018, 15:37Спорт
Воспитанники пензенской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой приняли участие во всероссийских соревнованиях.
Всего за победу в турнире боролись воспитанники из 18 спортивных школ страны, сообщает пресс-центр регионального правительства.
По итогам соревнований в командном первенстве пензенцам удалось завоевать золотую медаль, одержав победу над спортсменами из Казани и Обнинска. Помимо этого, ребята взяли несколько медалей в личных зачетах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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