Пензенские гимнасты стали первыми на всероссийских соревнованиях

Воспитанники пензенской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой приняли участие во всероссийских соревнованиях.

Всего за победу в турнире боролись воспитанники из 18 спортивных школ страны, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам соревнований в командном первенстве пензенцам удалось завоевать золотую медаль, одержав победу над спортсменами из Казани и Обнинска. Помимо этого, ребята взяли несколько медалей в личных зачетах, пишет ИА «Пенза-Пресс».