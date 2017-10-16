16 октября 2017, 19:38Спорт Пензенские гимнасты сражаются за право войти в сборную округа В Пензе проходит первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике (0+). Спортсмены от 9 до 13 лет почти из 20 городов Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей и еще восьми регионов страны сражаются за право войти в сборную округа. Лучшие из лучших примут участие в первенстве России, которое так же пройдет в Пензе.

Более 100 гимнастов из 11 регионов Приволжского федерального округа. Дворец спорта «Буртасы» вновь принимает масштабные соревнования. Для некоторых спортсменов окружное первенство — это первые серьезные соревнования в карьере. Пусть они и не опытные, но ребята знают, в чем секрет успешного выступления.

В соревнованиях по спортивной гимнастике принимают участие девочки от 9 до 12 лет и мальчики от 11 до 13. Если первые соревнуются на брусьях и бревне, показывают опорный прыжок и вольные упражнения, то юношам придется покорить еще и перекладину с кольцами.

Спортсменов ждут три дня соревнований. Победителей в командном первенстве и личном многоборье выберут по сумме выступлений за два дня. В заключительный день состязаний пройдут финалы в отдельных видах многоборья.

«Это первые соревнования в 2017 году такого возраста. По из результатам отберутся сильнейшие команды от регионов на финал первенства России», - рассказал главный судья соревнований Валерий Старкин.

Юным гимнастам придется показать максимум своих возможностей, чтобы их заметили. Для ребят эти соревнования могут стать первым шагом к успешной спортивной карьере.

«В этом возрасте начинается селекционный отбор для сборной команды России. Специалисты на финале первенства России будут просматривать перспективных спортсменов», - пояснила заместитель главного судьи соревнований Ирина Дороднова.

Соревнования завершатся 18 октября. Лучшие спортсмены со всего Поволжья войдут в сборную округа и выступят на первенстве России по спортивной гимнастике (0+). Оно пройдет в «Буртасах» с 13 по 18 ноября.

Спорт

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