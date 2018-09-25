Пензенские гимнастки завоевали «серебро» на соревнованиях «Юные грации»

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25 сентября 2018, 19:09Спорт
Дворец спорта «Буртасы» принимает всероссийские соревнования (0+) по художественной гимнастике «Юные грации» среди спортсменок, представляющих физкультурно-спортивное общество «Динамо».
В турнире участвуют 250 девушек из 22 городов страны. Они борются за награды в трех возрастных категориях. В первый соревновательный день определились победители в групповых упражнениях. Представительницы Пензы завоевали в этой дисциплине «серебро», совсем немного уступив соперницам из Москвы. Не менее жаркая борьба предстоит спортсменкам и в индивидуальных соревнованиях.
«Все будет известно в последний день соревнований, потому что с введением новых правил художественная гимнастика стала очень непредсказуемой. За одно упражнение можно опуститься или подняться на десять мест», - рассказала главный судья соревнований Ирина Бирюкова.
Участницы турнира соревнуются по программе первого и второго разрядов, а также кандидатов в мастера спорта. Среди них - действующие члены сборной России по художественной гимнастике. Спортсменкам необходимо продемонстрировать свое владение лентой, мячом, обручем и булавами. Один из важнейших этапов подготовки к соревнованиям - создание образа. Подбор костюма для выступления - целая наука.
«Сначала мы составляем программу с тренером, а потом уже под нее выбираем костюм. Если музыка лирическая, то и одежда должна быть соответствующей - в темных тонах, если веселая - то в светлых», - сказала участница соревнований Татьяна Кулеева.
Имена победителей и призеров турнира станут известны 27 августа (0+). Десять лучших спортсменок отправятся на финальный этап соревнований «Юные грации» (0+).
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