Пензенские гастроэнтерологи будут работать для пациентов в субботу

В Пензенской области 13 апреля пройдет дополнительный прием врачей- гастроэнтерологов. Также жители региона смогут пройти ультразвуковое исследование.

Гастроэнтерологи будут принимать пациентов в нескольких медорганизациях:

- поликлинике ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко»;

- поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №14 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»;

- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ».

Ультразвуковое исследование можно будет сделать в медучреждениях:

- поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №3 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №5 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №6 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №7 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №8 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №9 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- поликлиника №11 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- женские консультации города Пензы;

- Башмаковская РБ;

- Белинская РБ;

- Городищенская РБ;

- Земетчинская РБ;

- Иссинская УБ;

- Каменская МРБ;

- Малосердобинский филиал Колышлейской РБ;

- Кузнецкая МРБ;

- Камешкирский филиал Кузнецкой МРБ;

- Неверкинский филиал Кузнецкой МРБ;

- Лопатинская РБ;

- Лунинская РБ;

- Мокшанская РБ;

- Нижнеломовская МРБ;

- Вадинский филиал Нижнеломовской МРБ;

- Наровчатский филиал Нижнеломовской МРБ;

- Сердобская МРБ им. Настина;

- Бековский филиал Сердобской МРБ;

- Сосновоборская УБ;

- Тамалинская УБ;

- Шемышейская УБ.

Пензенцы могут записаться на прием по телефону 999-130. Жителям районов нужно будет прийти в регистратуру лично, сообщает пресс-служба областного минздрава, пишет ИА «Пенза-Пресс».