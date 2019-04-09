Пензенские гастроэнтерологи будут работать для пациентов в субботу

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09 апреля 2019, 14:36Общество
В Пензенской области 13 апреля пройдет дополнительный прием врачей- гастроэнтерологов. Также жители региона смогут пройти ультразвуковое исследование.
Гастроэнтерологи будут принимать пациентов в нескольких медорганизациях:
- поликлинике ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко»;
- поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №14 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»;
- ГБУЗ «Кузнецкая МРБ».
Ультразвуковое исследование можно будет сделать в медучреждениях:
- поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №3 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №5 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №6 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №7 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №8 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №9 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- поликлиника №11 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- женские консультации города Пензы;
- Башмаковская РБ;
- Белинская РБ;
- Городищенская РБ;
- Земетчинская РБ;
- Иссинская УБ;
- Каменская МРБ;
- Малосердобинский филиал Колышлейской РБ;
- Кузнецкая МРБ;
- Камешкирский филиал Кузнецкой МРБ;
- Неверкинский филиал Кузнецкой МРБ;
- Лопатинская РБ;
- Лунинская РБ;
- Мокшанская РБ;
- Нижнеломовская МРБ;
- Вадинский филиал Нижнеломовской МРБ;
- Наровчатский филиал Нижнеломовской МРБ;
- Сердобская МРБ им. Настина;
- Бековский филиал Сердобской МРБ;
- Сосновоборская УБ;
- Тамалинская УБ;
- Шемышейская УБ.
Пензенцы могут записаться на прием по телефону 999-130. Жителям районов нужно будет прийти в регистратуру лично, сообщает пресс-служба областного минздрава, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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