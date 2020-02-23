Пензенцев предупреждают о сильных порывах ветра

24 февраля 2020, 14:22Общество
25 февраля в Пензенской области прогнозируется желтый уровень опасности.
По данным Гидрометцентра, ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер – 8-13 метров в секунду. Местами будут порывы до 18 метров в секунду.
В пресс-службе регионального управления МЧС дали рекомендации гражданам при усилении ветра:
- рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете и прижаться к земле;
- в городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 февраля 2020, 14:22Пензенцев предупреждают о сильных порывах ветра
24 февраля 2020, 13:36В Арбеково в четырех местах пресекли незаконную торговлю
24 февраля 2020, 12:34В Пензе легковушка врезалась в машину полиции
24 февраля 2020, 11:33Мошенники «повесили» на пензячку кредит
24 февраля 2020, 10:32Пользователи сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке
24 февраля 2020, 09:31В Наровчатском районе два человека погибли в огне
23 февраля 2020, 10:52Пензенцам раскрыли секрет приготовления самых вкусных блинов
23 февраля 2020, 10:31В Пензенской области планируют вести учет детей, посещающих кружки