Пензенцев предупреждают о сильных порывах ветра

По данным Гидрометцентра, ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер – 8-13 метров в секунду. Местами будут порывы до 18 метров в секунду.

В пресс-службе регионального управления МЧС дали рекомендации гражданам при усилении ветра:

- рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий;

- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете и прижаться к земле;

- в городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале, пишет ИА «Пенза-Пресс».