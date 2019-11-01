Пензенские футболисты завершили сезон

В Пензенской области официально завершился футбольный сезон. В ПГУ состоялась церемония награждения лучших игроков и футбольных команд региона. В Пензенской области в соревнованиях участвовали более 10000 человек. Почти 90% из них - дети.

Среди самых успешных футбольных школ оказались «Зенит» и городская школа №8. Сильнейшей командой региона среди взрослых стал грабовский ГРАЗ. Причем команда вновь оформила золотой дубль, став чемпионом и обладателем кубка области. На церемонии награждения также отметили лучших игроков в каждой возрастной категории.

«Этот год был удивительным. Более 10000 человек участвовали в соревнованиях по футболу в Пензенской области. А самое главное – 9000 детей», - отметил председатель федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

Также на встрече в Пензенском государственном университете подвели итоги выступления «Дорожника» и «Зенита» в чемпионате межрегионального футбольного союза «Приволжье». По итогам сезона каменские игроки стали вторыми в турнирной таблице, их пензенские коллеги расположились на четвертой строчке. Однако на счету «Зенита» - кубковый финал, в котором им не хватило всего одного забитого мяча.

«В целом, сезон прошли плавно, но были такие игры, где нужно было брать очки, а мы теряли их», - сказал директор ФК «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Несмотря на то, что сезон большого футбола в Пензенской области завершился, спортсмены не вешают бутсы на гвоздь. Теперь их ждет пора мини-футбола.