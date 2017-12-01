01 декабря 2017, 19:28Спорт Пензенские футболистки стали чемпионами Впервые в своей истории стали чемпионами. Дублирующий состав пензенской «Лагуны-УОР» выиграл первенство России по мини-футболу. На турнире в Подмосковье девушки одержали победы в трех матчах. В том числе - обыграли фаворита - питерскую «Аврору».

«Сначала мы не верили в то, что победили. А потом, когда нам вручили кубок, мы ощутили, что выиграли, что мы первые, чемпионы. Радости было немеренно просто!» - поделилась вратарь МФК «Лагуна-УОР-2» Анна Яллякова.

К турниру футболистки готовились несколько месяцев. Тренировки проходили шесть дней в неделю, иногда дважды в день. Изнурительная подготовка помогла добиться заветной цели - выиграть титул во что бы то ни стало. В Подмосковье команда выиграла три матча из трех и оформила чемпионство досрочно - за день до окончания соревнований.

«Стратегию мы, конечно, давно наигрывали. Использовали ошибки соперников. Когда получалось, навязывали свою игру, в итоге это принесло нам успех», - рассказал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Юрий Новиков.

На заслуженный отдых у чемпионок всего несколько дней. Затем футболистки дубля «Лагуны» начнут подготовку к первенству «Поволжья» по мини-футболу. Соревнования пройдут в Самаре в начале января. Девчонки признаются, что теперь проблем с мотивацией у них точно не будет.

Спорт

просмотров 111

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: