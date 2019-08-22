Пензенские фигуристки приступили к тренировкам в «Рубине»

В разгар летней жары в Пензе ведется заливка льда во дворце спорта «Рубин». Несмотря на то, что работы до конца еще не завершены, юные фигуристки приступили к тренировкам.

Работники спортсооружения проводят операцию по наращиванию льда. Это завершающий этап по подготовке арены к новому сезону.

«Внизу в трубах - 60 тонн хлористого кальция. Компрессор охлаждает, он фреоновый. Наливку воды производим на бетонную плиту. Два-три сантиметра - и каток готов», - рассказал директор дворца спорта «Рубин» Михаил Ревунов.

Каток закрывался на два с половиной месяца. За это время провели профилактику холодильного оборудования, покрасили бортики, заменили трубы, лежащие под ледовым полем. Работники успели привести арену в порядок к началу тренировок юных пензенских фигуристов. Спортсмены, которые впервые вышли на лед, стараются кататься осторожно.

«Сейчас больше уделяем внимания скольжениям. Пока стараемся не прыгать, чтобы не повредить качество льда. Его потихонечку заливают. Думаю, что с каждым днем он будет все лучше и лучше», - сказала старший тренер отделения фигурного катания на коньках СДЮСШОР №6 Пензы Ольга Маркина.

Заливать лед продолжат до тех пор, пока его толщина не достигнет трех сантиметров. Все желающие смогут выйти на арену 24 августа. В «Рубине» начнутся сеансы массового катания.