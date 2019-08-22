Пензенские фигуристки приступили к тренировкам в «Рубине»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 августа 2019, 19:03Спорт
В разгар летней жары в Пензе ведется заливка льда во дворце спорта «Рубин». Несмотря на то, что работы до конца еще не завершены, юные фигуристки приступили к тренировкам.
Работники спортсооружения проводят операцию по наращиванию льда. Это завершающий этап по подготовке арены к новому сезону.
«Внизу в трубах - 60 тонн хлористого кальция. Компрессор охлаждает, он фреоновый. Наливку воды производим на бетонную плиту. Два-три сантиметра - и каток готов», - рассказал директор дворца спорта «Рубин» Михаил Ревунов.
Каток закрывался на два с половиной месяца. За это время провели профилактику холодильного оборудования, покрасили бортики, заменили трубы, лежащие под ледовым полем. Работники успели привести арену в порядок к началу тренировок юных пензенских фигуристов. Спортсмены, которые впервые вышли на лед, стараются кататься осторожно.
«Сейчас больше уделяем внимания скольжениям. Пока стараемся не прыгать, чтобы не повредить качество льда. Его потихонечку заливают. Думаю, что с каждым днем он будет все лучше и лучше», - сказала старший тренер отделения фигурного катания на коньках СДЮСШОР №6 Пензы Ольга Маркина.
Заливать лед продолжат до тех пор, пока его толщина не достигнет трех сантиметров. Все желающие смогут выйти на арену 24 августа. В «Рубине» начнутся сеансы массового катания.
22 августа 2019, 19:49Кузнецкие дачники представили плоды своего труда
22 августа 2019, 19:47Пензенской области необходимо более 8000 мусорных контейнеров
22 августа 2019, 19:42Джон Уоррен снял с сыном эпизод своего шоу в «Тарханах»
22 августа 2019, 19:37В Пензе на ремонт корпуса офтальмологической больницы направили 120 млн руб
22 августа 2019, 19:33В Пензе обсудили будущее парка «40 лет Победы»
22 августа 2019, 19:26Пензенских мальчишек и девчонок познакомили с журналом «Чердобряк»
22 августа 2019, 19:21В Пензе на ул. Большой Арбековской установят светофор
22 августа 2019, 19:12Алия Мустафина отказалась от участия в Кубке России в Пензе