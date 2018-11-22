22 ноября 2018, 10:02Общество

Пензенские электрички изменят график движения

C 9 декабря в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, теперь электрички будут ходить по следующему расписанию:

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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