В Пензе экстренные и коммунальные службы готовятся к паводку

Несмотря на то, что на календаре - середина марта, пензенская весна больше напоминает зиму. Холодная погода держится несколько недель и об оттепели пока не идет и речи. Однако, зная переменчивый нрав этого сезона, представители региональных экстренных и коммунальных служб приступили к активной подготовке к предстоящему паводку.

К Пензе постепенно подбирается весна. В регионе впервые за март температура воздуха приблизилась к положительным отметкам, что тут же спровоцировало обильное таяние снега, а на реках и водоемах тронулся лед. Глава региона Иван Белозерцев, общаясь с главами муниципалитетов в режиме видеоконференции, напомнил, чем это может грозить.

«В 2017 году было немного снега, но, тем не менее, в Лопатинском районе сорвало дамбу, собственник недосмотрел», - сказал он.

Масштабного половодья в Пензенской области не было уже пять лет. В 2012-м паводок стал проблемой номер один для жителей микрорайона Кривозерье в Пензе. Тогда затопило улицы Бийскую и Батайскую. В 2013 году вода в прямом смысле слова отрезала от цивилизации село Пасечное. Тогда ее уровень достиг критической отметки за считанные часы.

Привести к локальным подтоплениям может не только обильное таяние снега. Многие ливневки замерзли, если их не освободить ото льда, воде будет некуда уходить. В Пензе таких колодцев почти сотня. И их еще нужно отыскать под сугробами.

«Если она очищена от снега, подготовлена, то часа полтора-два около нее проработаешь, потому что она мерзлая, надо ее отпарить и промыть», - объяснил слесарь аварийно-восстановительных работ МУП «Пензадормост» Виктор Володин.

Подготовку к паводку ведут и на Сурском водохранилище. 23 марта специалисты утвердят график сброса воды. Это нужно для того, чтобы при резком увеличении объемов талого снега, не допустить прорыва плотины.

«Запас воды в водохранилище составляет 56% от требуемого. В 2017-м оно сбрасывало 90 кубических сантиметров в секунду, на населении Пензы это никоем образом не сказалось», - пояснил начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС» Пензы Алексей Михайлов.

Ответственные службы пока работают в штатном режиме, однако готовы к любому развитию событий. Заготовлено несколько десятков тар песка, пиломатериалы для пешеходных трапов, а также мотопомпы для откачивания воды из жилых домов. По опыту прошлых лет, на ликвидацию подтоплений в одном доме у специалистов уходит от часа до суток.

«Приезжаем, анализируем ситуацию, насколько она серьезна, при необходимости производим откачку, устанавливаем трапы или отгораживаем подтопление песком», - рассказал главный инженер ЖМУП №7 Пензы Денис Поздняков.

Этой весной в регионе ожидается стабильная паводковая ситуация. Тем не менее, город готов к любым «сюрпризам» оттепели.