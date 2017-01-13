Пензенские экстрасенсы пойдут по следам жестокого маньяка

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13 января 2017, 19:35Общество
Любителей мистики в ближайшее воскресенье ждет очередное расследование пензенских экстрасенсов. В новом выпуске программы «Иные люди» (16+) медиумы столкнутся с одним из самых сложных заданий за всю историю телепроекта. Им придется пройти по следам жестокого маньяка, несколько месяцев державшего в страхе весь город.
В следующем выпуске программы «Иные люди» пензенским экстрасенсам придется окунуться в леденящую душу историю. В начале 90-х годов XX века неизвестный маньяк держал в страхе весь город. За несколько месяцев его жертвами стали четверо несовершеннолетних.
«У него все убийства были зверские. Я уж не говорю, о том, что это дети были. И сам способ совершения убийства был зверский», - рассказал следователь по особо важным делам (1991 г.) Сергей Ильин.
В этот раз экспертом программы станет Сергей Ильин, ныне полковник в отставке, а в 1991 году — следователь по особо важным делам. Именно он был тем самым человеком, который поставил жирную точку в истории жестоких преступлений маньяка.
«Чувствуется насилие, чувствуется.... Тошнит, в общем, очень сильно», - сказал участник телепроекта «Иные люди» Дмитрий.
Удастся ли иным пролить свет на темные пятна в этой жуткой истории, смотрите в воскресенье, 15 января. Самый мистический проект телеканала «Экспресс» выйдет в эфир в 16.00.
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