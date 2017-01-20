20 января 2017, 14:21Общество Пензенские экстрасенсы побывали в «нехорошей квартире» В воскресенье, 22 января, на телеканале «Экспресс» выйдет в эфир очередной выпуск популярного телепроекта «Иные люди» (16+). На этот раз экстрасенсы посетили «нехорошую квартиру». Вместе с ведущими Павлом Прохоренковым и Зауром Рассуловым они попытались прояснить мистические явления, которые происходят дома у одной из пензенских семей.

«Не случайно у меня оказался в руках томик Михаила Булгакова. К нам обратились телезрители, семья которых попросила о помощи. В романе «Мастер и Маргарита» есть глава «Нехорошая квартира». Зрители просят разобраться иных с квартирой, где они чувствуют себя нехорошо», - сказали авторы и ведущие проекта «Иные люди» Павел Прохоренков и Заур Расулов.



Участники телепроекта «Иные люди» вместе с ведущим Павлом Прохоренковым отправились в «нехорошую квартиру», которая располагается в одной из арбековских пятиэтажек на улице Рахманинова. Со слов хозяев, у них дома происходит какая-то чертовщина, которая выражается в резком перепаде настроения членов семьи. Например, без особых на то причин человек моментально становится агрессивным.



По мнению экстрасенсов, квартиру действительно можно назвать нехорошей. Видавшие всякое в жизни иные люди столкнулись с темными силами.



«Сам с людьми работаю, во многое такое не верю. Считаю, что люди очень многое выдумывают, честно скажу. Но здесь есть место, и это не мужик, не то, что он здесь ходит, здесь - не он один. Не хочется вас пугать, здесь - вся энергия, для меня она сумасшедшая. Так бывает крайне редко», - сказал участник телепроекта «Иные люди» Сергей Шленников.

Одна из участниц телепроекта Злата Дмитрук даже провела ритуал, чтобы избавить квартиру от потусторонних сил. И это далось ей непросто.



Уже в воскресенье, 22 января, в программе «Иные люди» (16+) пензенским экстрасенсам предстоит разгадать секрет нехорошей квартиры. Не пропустите, начало - в 16.00.

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