Пензенские эксперты рассказали, как обезопасить себя от клещей

Способны почувствовать человека за 20 метров, рассчитать расстояние, скорость и время, необходимое для того, чтобы до него добраться. В Пензенской области начался сезон активности клещей. В нашем климате они являются переносчиками клещевого боррелиоза, который способен поразить как кожу, так и внутренние органы или центральную нервную систему. Как обезопасить себя от кровососов, рассказали пензенские эксперты.

По словам врача-паразитолога Ирины Табакаевой, неубранные листья и кустарники, теплое солнце - самая комфортная среда для объектов ее ежедневного внимания. С наступлением хорошей погоды начался сезон активности клещей.

«На сегодняшний день на исследование поступило 19 клещей. Из них один - положительный. Все материалы доставлялись в нашу лабораторию из городской больницы №6, Бессоновского района, и сами жители Пензы приносили», - рассказала она.

Тем, кто собирается на прогулку, лучше предпринять сразу несколько мер: носить максимально закрытую одежду, с возможностью затянуть рукава на запястьях, штанины чуть выше ступней. И обязательно - использовать специальные средства от клещей. Причем обработать ими стоит даже периметр площадки для отдыха на свежем воздухе. Обитают эти членистоногие в пределах полутора метров от земли.

Один голодный клещ может пережить до четырех зим. Незабываемым уроком для них стал Ледниковый период, который эти членистоногие, в отличие от большинства своих сородичей, смогли пережить. Эволюция научила их во время холодов прятаться в земле, а с наступлением тепла снова выходить на поверхность для поиска жертв.

Если избежать укуса все же не удалось, членистоногого охотника нужно обязательно показать медикам или напрямую отнести на проверку в центр гигиены и эпидемиологии. В Пензенской области клещи могут быть переносчиками боррелиоза. Он проявляется в двух формах: очень частой, на коже, - в виде характерного пятна и в более редкой, которая поражает внутренние органы, в том числе - сердце, суставы или даже центральную нервную систему.

Биологи исследуют образцы и на возможных возбудителей других болезней: клещевого энцефалита, анаплазмоза и арахноза - эти заболевания в Пензенской области не встречаются, но могут быть завезены из соседних регионов.

В среднем, в год от укусов клещей страдают около 2000 человек. Заканчивается сезон активности кровососов только поздней осенью.