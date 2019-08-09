Пензенские экологи поделились идеями благоустройства Ласточкиных гор

Восстановить в Пензе заброшенную зону отдыха. С такой инициативой хотят выступить активисты молодежного экологического движения «Зеленая волна» и участники эколого-просветительского клуба «Зеленый меридиан». Речь - о водоеме на Западной поляне, он находится в лесном массиве за улицей Мира. Пруд заброшен уже долгое время. Общественники планируют обратиться со своими предложениями по благоустройству в мэрию, а для начала они провели обследование водоема.

Водная гладь, покрытая ряской, заросшие травой берега и высокие сосны вокруг. На одной из самых высоких географических точек Пензы скрылся Ласточкин пруд. О том, что это место на Западной поляне когда-то было популярной зоной отдыха горожан, сейчас говорят только сломанные мостки возле водоема. В таком заброшенном состоянии территория уже более 30 лет.

Территорию возле водоема осмотрела большая группа общественников. В июле в Пензе появился эколого-просветительский клуб «Зеленый меридиан», в который вошли самые активные представители почтенного возраста.

«Здесь примерно 70% участников движения «Дети войны». Наша цель - указывать на экологическую проблему и доносить об этом людям, которые обязаны как-то вести контроль над этим, чтобы они об этом знали и принимали какие-то меры», - рассказал руководитель эколого-просветительского клуба «Зеленый меридиан» Олег Ткачев.

Сейчас в клубе насчитывается более 50 участников. Некоторые из них - представители средств массовой информации, фотографы и блогеры. По итогам каждого рейда они пишут отчеты, статьи и публикуют их в интернете.

«Хочется думать, что все это не зря, что эти походы, снимки действительно отправляют в интернет. Это вдохновляет», - сказала участница движения «Зеленый меридиан» Галина Рыжкова.

К своему отчету о проведенном рейде на Западной поляне добавят и лабораторные исследования. Экспертизу проводят участники молодежного экологического движения «Зеленая волна». С помощью мини-экспресс-лаборатории определяют химический состав воды.

Благодаря оборудованию всего за 20 минут активисты могут определить содержание в воде железа, хрома, хлора, нитратов и солей.

«По проведенным исследованиям мы уже можем сказать, что в пруду на Западной поляне не превышающее предельно допустимых концентраций содержание хлора, хрома, железа и нитратов», - рассказала член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.

Несмотря на удовлетворительные результаты анализов воды, общественники все же обеспокоены состоянием пруда. Если водоем будет заброшен еще пару лет, он превратится в болото. Активисты планируют обратиться с инициативой благоустроить бывшую зону отдыха в городскую администрацию.