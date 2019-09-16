Пензенские экологи отметили «День реки Суры» масштабной уборкой

В Пензе состоялась ежегодная экологическая акция «День реки Суры». За два часа волонтеры убрали мусор с берега главной водной артерии региона возле подвесного моста со стороны улицы Злобина. В масштабной уборке приняли участие около 150 человек. Главный организатор акции - Пензенское региональное отделение Русского географического общества. Таким образом, общественники пытаются привлечь внимание жителей Пензы и представителей власти к экологическому состоянию водных объектов региона.

«Я люблю Суру, правда, на ее берегах в последнее время становится очень много мусора, на это неприятно смотреть. Вот я и решил помочь волонтерам», - сказал участник движения «Зеленая волна» Дмитрий Тужилин.

Участниками ежегодной акции становятся, в основном, школьники. Многие являются активистами общественного экологического движения «Зеленая волна», поэтому убираются не для галочки, а работают усердно. Каждый из них действительно обеспокоен состоянием окружающей среды.

«Когда убираюсь, чувствую, что помогаю городу, природе, мне как-то радостно на душе становится, для меня это важно», - сказала участница движения «Зеленая волна» Анна Зименкова.

«Следует заботиться об экологии планеты, даже внося такой небольшой, казалось бы, вклад, как убрать бутылки из кустов или просто подмести набережную», - отметил участник экологического движения Савва Острейко.



Есть среди волонтеров и те, кто считает, что скоро уборкой мусора будут заниматься не люди, а роботы. Так, юный изобретатель Андрей Маркин, ученик школы №66, планирует построить специальную лодку-уборщика, главной задачей которой будет - сбор ила и отходов со дна водоемов и рек. В рамках акции он презентовал первый прототип изобретения.

Акция состоялась в восьмой раз. С каждым годом в ней принимают участие все больше и больше неравнодушных людей. Однако цель у организаторов - не увеличивать количество волонтеров, а менять сам формат «Дня реки Суры».

«Хочу, чтобы не было такой масштабной акции по очистке реки, как мы изначально задумывали, а был праздник, чтобы сюда люди пришли не убираться, а восхититься Сурой», - сказал председатель Пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

По словам волонтеров, с каждым годом мусора возле Суры становится меньше. Если в 2018 году они собрали более сотни мешков с отходами, то в этот раз их было около 40-ка. Таким образом, можно сказать, что активисты работают не напрасно.