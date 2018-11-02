Пензенские единороссы предложат идеи для обновления партии

Партийцам предложили придумать, как партии стать более современной и эффективной политической организацией, как повысить эффективность коммуникаций и представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в сегодняшней ситуации.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина, основная задача — выработать конкретные предложения по эффективности работы организации.

«Нам важно получить обратную связь от жителей области, какой они видят партию в будущем. Путем неформального общения с жителями, активистами партии, сторонниками выработать предложения, как привлечь новых людей в единомышленники, повысить эффективность коммуникаций власти и общества, определить новые подходы при проведении избирательных кампаний», — отметил он.

Все предложения обсудят 12 ноября на партийной дискуссии «Обновление 2018». Лучшие практики направят в Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» и закрепят решением съезда, который пройдет в Москве с 7 по 8 декабря.