Пензенские единороссы посадили ели с участниками праймериз

В первомайские выходные в рамках акции, приуроченной к 80-летию области, в Пензе высадили 550 голубых елей. Одну из городских территорий благоустроили участники предварительного голосования партии «Единая Россия».

В майские выходные участникам предварительного голосования партии «Единая Россия» было не до отдыха. Они вооружились перчатками и лопатами, чтобы благоустроить общественные территории Пензы. Голубые ели решили высадить в Ленинском районе - на пересечении улиц Пушкина и Плеханова.

«В субботнике задействованы все участники предварительного голосования, чтобы облагородить город, сделать его чище. Являюсь членом «ПолитСтартапа», для меня это отличная возможность получить хороший опыт», - рассказала участница предварительного голосования Мария Чудаева.

40 человек рассредоточились по территории, разделившись на несколько команд. На небольшом участке напротив сквера имени Пушкина они высадили несколько десятков голубых елей. Работы по благоустройству приурочили к 80-летию образования региона.

«Думаю, что это будет хороший пример бережного отношения к зеленым насаждениям, главное - продолжать славные традиции самого благоустроенного и зеленого горда в стране», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Эта работа организована с учетом градостроительных нормативов, то есть это перспективы развития города, чтобы не получилось так, что в какой-то момент придется эти ели сносить для застройки», - рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Всего в первые майские праздники во всех районах Пензы было высажено 550 голубых елей. Работы по благоустройству будут продолжены. Участники предварительного голосования планируют озеленить и привести в порядок еще несколько общественных территорий областного центра.