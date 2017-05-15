15 мая 2017, 13:24Общество Пензенские единороссы подарили юным пловцам спортивную экипировку На минувших выходных в студии ТРК «Экспресс» прошли очередные дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия». На них присутствовали председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков и юные спортсмены.

Представители детской лиги плавания пришли на дебаты, чтобы поблагодарить секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина за помощь в приобретении спортивной экипировки.

По словам Дмитрия Белякова, в рамках партийной программы «Детский спорт» партией была оказана существенная поддержка в становлении и развитии правления детской лиги плавания «Поволжье».

«Четверо пензенских спортсменов вошли в сборную команды России и уже завтра в Казани примут участие во Всемирных играх юных соотечественников. Это для нас большая честь. Спасибо партии «Единая Россия», что всегда помогает нам реализовывать наши планы. Мы постараемся оправдать надежды», - сказал он.

Валерий Лидин отметил, что сегодня благодаря успешной реализации программ партии «Единая Россия» удается решать большое количество вопросов, касающихся разных сфер жизни.

«Любой, даже, казалось бы, сложный вопрос можно решить совместными усилиями. Главное - уметь слышать и быть отзывчивым на просьбы о помощи. Я желаю вам успехов, побед, прославляйте и дальше нашу малую Родину», - сказал он.

После первого тура дебатов юные пловцы сделали общее фото на память с участниками предварительного голосования.

Общество

просмотров 70

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/5/13/detskoj-lige-plavaniya-povolzhe-penzenskie-edinorossy-podarili-sportivnuyu-ekipirovku/