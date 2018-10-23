Пензенские дзюдоисты выступят на первенстве ПФО в Башкирии

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23 октября 2018, 17:08Спорт
В Пензе прошло первенство области по дзюдо. За победу боролись 170 юношей и девушек.
Спортсмены должны были показать уровень владения техникой, волевые качества и умение выполнять приемы в реальной схватке с соперником, сообщает пресс-служба областной федерации дзюдо.
По итогам соревнований в возрастной категории до 13 лет первое место заняли воспитанники пензенского клуба «Яма Араши», «серебро» взяли ребята из комплексной спортшколы, третьими стали участники спортивного клуба «Кузня» и каменской школы.
В группе до 15 лет «золото» взяли воспитанники комплексной спортшколы, вторыми и третьими стали дзюдоисты из «Кузни» и «Витязя».
Победители выступят на первенстве Приволжского федерального округа (0+), которое состоится в начале 2019 года. Дзюдоисты до 13 лет отправятся в Башкирию, а спортсмены до 15 лет будут соревноваться в Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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