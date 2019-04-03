Пензенские дзюдоисты вернулись с самарского турнира с медалями

Соревнования проходили 2 и 3 апреля. За победу боролись около 500 юношей и девушек 2004-2005 годов рождения из 20 регионов страны, сообщили в областной федерации дзюдо.

Двое пензенских спортсменов завоевали медали. Один из них взял «золото», а второй – «серебро».

Павел Иванников - основатель самарской школы дзюдо «Мужество», более 20 лет своей жизни отдал педагогике и образованию, развитию спорта и дзюдо. Воспитал более 20 мастеров спорта и кандидатов в мастера, более 100 воспитанников под его руководством получили массовые разряды. Заслуженный тренер России по дзюдо скоропостижно скончался на 57-м году жизни в марте 2012 года. Турнир в его честь проводится с 2013 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».