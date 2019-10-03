Пензенские дзюдоисты в Москве завоевали семь наград

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03 октября 2019, 13:04Спорт
В Москве на открытом турнире, посвященном памяти полковника Д.И. Гулевича, пензенские дзюдоисты завоевали семь наград различного достоинства.
За медали боролись более тысячи спортсменов в трех возрастных группах: среди юниоров до 23 лет, среди юношей и девушек 2003-2005 г.р.(до 18 лет), 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р.
Первые места завоевали воспитанники пензенской школы дзюдо Никита Власов и Илья Алешечкин. Бронзовыми призерами стал Ильяс Акжигитов, Максим Проворкин, Дмитрий Павлов, Иван Потапов и Дмитрий Филимонов.
Президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов отметил, что в отдельных категориях насчитывалось более 60 участников – жесткая конкуренция требовала от ребят высокой концентрации усилий и спортивного мастерства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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