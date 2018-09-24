Пензенские дзюдоисты успешно выступили на играх в Испании

Пензенские дзюдоисты в составе российской сборной заняли призовое место на Европейских играх полицейских и пожарных (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования проходят в испанском Альхесирасе. Начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов стал вторым в весовой категории свыше 100 кг. Заместитель командира отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Пензенской области Александр Ермолаев завоевал «бронзу» в весе до 90 кг.

В общем зачете дзюдоисты принесли в копилку сборной России девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей, пишет ИА «Пенза-Пресс».