Пензенские дзюдоисты успешно выступили на играх в Испании

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24 сентября 2018, 17:59Спорт
Пензенские дзюдоисты в составе российской сборной заняли призовое место на Европейских играх полицейских и пожарных (0+).
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования проходят в испанском Альхесирасе. Начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов стал вторым в весовой категории свыше 100 кг. Заместитель командира отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Пензенской области Александр Ермолаев завоевал «бронзу» в весе до 90 кг.
В общем зачете дзюдоисты принесли в копилку сборной России девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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