30 ноября 2017, 15:36Общество Пензенские дружинники пресекли 2665 правонарушений В Пензе состоялось заседание штаба народных дружин при правительстве области, в рамках которого прошел обучающий семинар.

Деятельность народной дружины на территории Пензенского района стала одним из главных вопросов на заседании.

Собравшиеся ознакомились с особенностями создания дружины в «Спутнике», а также результатами деятельности региональной общественной организации «Ассоциация народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Пензенской области».

По итогам десяти месяцев 2017 года в регионе при участии народных дружин пресечено 2665 административных правонарушений и раскрыто 34 преступления, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Работа народных дружин не только помогает обеспечивать порядок на городских улицах, но и способствует повышению гражданской ответственности пензенцев за уровень безопасности, позволяет наиболее активным из них принимать деятельное участие в большом и важном деле», - сказал зампред регионального правительства Юрий Денисов.

Также он подчеркнул, что поддержка добровольных дружин должна стать более активной.

«Деятельность дружин необходимо расширять и систематизировать, предоставлять поддержку в плане материально-технического обеспечения, морального и материального стимулирования», – отметил зампред.

В рамках семинара членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности обучили приемам и способам обеспечения личной безопасности, действиям в условиях, связанных с применением физической силы, основам первой доврачебной помощи, а также правилам в сфере оборота гражданского оружия.

Заместитель начальника отдела по реализации специальных программ управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Алексей Тархов отметил, что полученные знания пригодятся как во время несения дежурства, так и в повседневной жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, торжественно наградили народных дружинников, которые принимали активное участие в деятельности по охране общественного порядка на территории Пензенского, Никольского, Камешкирского, и Лопатинского районов.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/54259/

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