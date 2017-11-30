Пензенские дружинники пресекли 2665 правонарушений

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30 ноября 2017, 15:36Общество
В Пензе состоялось заседание штаба народных дружин при правительстве области, в рамках которого прошел обучающий семинар.
Деятельность народной дружины на территории Пензенского района стала одним из главных вопросов на заседании.
Собравшиеся ознакомились с особенностями создания дружины в «Спутнике», а также результатами деятельности региональной общественной организации «Ассоциация народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Пензенской области».
По итогам десяти месяцев 2017 года в регионе при участии народных дружин пресечено 2665 административных правонарушений и раскрыто 34 преступления, сообщает пресс-центр областного правительства.
«Работа народных дружин не только помогает обеспечивать порядок на городских улицах, но и способствует повышению гражданской ответственности пензенцев за уровень безопасности, позволяет наиболее активным из них принимать деятельное участие в большом и важном деле», - сказал зампред регионального правительства Юрий Денисов.
Также он подчеркнул, что поддержка добровольных дружин должна стать более активной.
«Деятельность дружин необходимо расширять и систематизировать, предоставлять поддержку в плане материально-технического обеспечения, морального и материального стимулирования», – отметил зампред.
В рамках семинара членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности обучили приемам и способам обеспечения личной безопасности, действиям в условиях, связанных с применением физической силы, основам первой доврачебной помощи, а также правилам в сфере оборота гражданского оружия.
Заместитель начальника отдела по реализации специальных программ управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Алексей Тархов отметил, что полученные знания пригодятся как во время несения дежурства, так и в повседневной жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Кроме того, торжественно наградили народных дружинников, которые принимали активное участие в деятельности по охране общественного порядка на территории Пензенского, Никольского, Камешкирского, и Лопатинского районов.
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