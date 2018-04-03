Пензенские достопримечательности подсветили синим

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03 апреля 2018, 19:06Общество
Ночью 2 апреля объекты культуры и памятники областного центра были подсвечены синим цветом. Подсветку изменили областной драматический театр, «Кукушка», здания областной филармонии и киноконцертный зал Пенза, монумент «Добрый ангел мира» и торговые центры города.
Ольга Верещагина - мама особенного ребенка, четырехлетнего Артема. В клуб «Равновесие» для детей с самыми различными особенностями развития, в том числе - аутистов, они начали ходить всего год назад. Именно на базе клуба в Пензе, в основном, и объединяются родные детей с расстройством аутистического спектра. О том, что такое аутизм, многие из них не имели понятия, пока не столкнулись с диагнозом лично, как и многие пензенцы. Акция «Пенза, зажги синим» (0+) - это призыв для общества, знать понимать и быть толерантными, а для самих родителей и детей-аутистов - не бояться.
Во всемирный день информирования об аутизме достопримечательности и учреждения культуры в знак солидарности подсвечивают синим цветом. Он выбран не случайно, так как «диагноз аутизм», в основном, ставят мальчикам.
Пенза присоединилась к акции во второй раз. Ее инициаторы - это близкие и родственники детей, страдающих аутизмом. В 2017 году они выступили с идеей провести масштабное информирование пензенцев. Стать участником акции можно было и сделав селфи в одежде синего цвета и выложив фото в соцсеть с хештегом #ПЕНЗАЗАЖГИСИНИМ.
«Отследив по хештегу информацию, можно понять, какой отклик получает акция. В ней принимают участие школьники, студент, рабочие коллективы. Таким образом, люди начинают смотреть на это иначе, значит цель мероприятия достигается», - отметила координатор проекта «Зажги синим» Екатерина Миленькая.
По статистике, аутизмом страдает каждый 68-й ребенок. Как правило, такой диагноз врачи ставят не при рождении, а в возрасте двух-четырех лет. Сейчас уже принято решение о создании в 2018 году первого ресурсного класса, который будет заниматься с особенными детьми.
«31 мая, по поручению и инициативе губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, пройдет благотворительный спектакль (0+), все собранные средства будут направлены на специальную сенсорную комнату, которая будет создана для особенных детей», - сказал председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.
Ученым до сих пор точно не известны причины появления аутизма. Есть предположение, что это расстройство связанно с генетикой. Проявления могут быть различными. Но среди типичных признаков аутизма - ритуальное поведение, потребность в соблюдении определенных правил. Участники акции замечают, что от общества они ждут понимания и хотя бы не осуждения, когда их дети ведут себя иначе.
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