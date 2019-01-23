Пензенские дорожники приступили к мелкоямочному ремонту

В Пензе приступили к зимнему ямочному ремонту дорог. В первую очередь, уделяют внимание улицам с интенсивным движением транспорта, где выбоины или колеи могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Пензенцам какое-то время придется потерпеть затор на улице Терновского. Рабочая бригада муниципального предприятия «Пензадормост» приступила к мелкоямочному ремонту на участке, где образовала колейность. В морозы дорожники работают только днем, но как только станет немого теплее, ремонт можно будет вести и ночью.

«По ГОСТу допустимо до минус десяти работать, но в случае аварийных разрушений, которые влияют на безопасность дорожного движения, можно выходить и до минус 30, просто увеличиваются затраты, а так можно в любую погоду с отрицательной температурой», - рассказал начальник участка МУП «Пензадормсот» Алексей Емелин.

Влажность при этом не учитывается, потому что температура приготовленной смеси составляет 220 градусов (вся влага быстро испаряется). Поддерживать такую температуру позволяет большая центрифуга, установленная на «КамАЗ». «Пензадормост» использует горячую асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием битума уже более десяти лет. По словам специалистов, заплаты, выполненные с ее помощью, держатся от двух до трех лет.

При составлении рабочего графика выявляются наиболее аварийные участки дорог города. Также учитываются погодные условия. Так, накануне рабочие трудились на улицах Луначарского, Красная Горка и Волжская. 24 января они займутся мелкоямочным ремонтом на улице Чаадаева.